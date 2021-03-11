【新冠疫苗】美國女子接種第2劑 4日後死亡

▲ 美國猶他州一名女子接種第二劑Moderna疫苗4日後死亡，但法醫指難以證實女子的死因與接種新冠疫苗直接有關。

新冠肺炎疫情持續，全球各地加快為民眾接種新冠疫苗之際，多地都出現民眾接種新冠疫苗後死亡的個案。美國猶他州一名女子接種第二劑Moderna疫苗4日後死亡，但法醫指難以證實女子的死因與接種新冠疫苗直接有關。

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美媒周三（10日）報道，猶他州一名39歲的單親媽媽庫里利奇（Kassidi Kurill），是於2月1日接種第二劑Moderna研發的新冠疫苗。庫里利奇於接種後隨即感到不適，出現手臂酸痛的輕微狀況。

但庫里利奇的情況於翌日惡化，她出現頭痛、噁心、排尿困難等情況。庫里利奇直至接種後第3日前往醫院，入院後更出現嘔吐的症狀。

醫生試圖安排庫里利奇接受肝移植緊急手術，但她的病情一直反覆無法進行手術。庫里利奇的心臟、腎臟及心臟都出現衰竭，在入院30小時後就不治身亡。

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死者家屬指出，庫里利奇生前的健康狀況一直良好，也沒有任何隱疾。家屬已同意為庫里利奇進行屍檢，但屍檢結果仍有待公布。

但猶他州首席法醫克里斯滕森（Erik Christensen）認為，除非有人接種疫苗後馬上出現過敏反應及死亡，否認要透過屍檢來證明人們死因與疫苗有關，是一件很困難的事。

圖解接種疫苗注意事項

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責任編輯：鄭錦玲