Novavax疫苗有效率達96％ 對變種病毒有效率同樣提升

外電報道，美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）的新冠疫苗在英國進行的後期試驗發現，在預防原始版本的新冠病毒中的有效率高達96％。

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根據試驗的數據顯示，該疫苗對英國流行的變種病毒的有效防護率為86％，而總體有效率為90％。在南非的小型試驗中顯示，疫苗在預防南非的新型變種病毒有效率有55％，仍可以完全預防嚴重疾病。

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諾瓦瓦克斯醫藥指出在接種疫苗的人群中並沒有嚴重的疾病或死亡病例，這能表示它可以阻止已經出現的新變種帶來的更壞影響。而該公司的首席醫學官Filip Dubovsky表示，南非的表現證實就算是在南非新型變種病毒肆虐的地區，仍有可能使用Novavax疫苗。

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責任編輯：羅浩濂