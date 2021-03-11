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【311十周年】日本北部創傷仍在 願返鄉者只是少數（附重建對比圖）

環球政治 13:40 2021/03/11

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本周四（11日）是日本311大地發生10周年，雖然日本政府災後致力重建當地社區，惟日本有記者走訪311受災地區發現，當地社區仍未從在災難中復原。有當地漁民表示，因311地震疏散的人中，只有少數願意回鄉重建。

日經亞洲（Nikkei Asia）記者走訪當年受遭小鎮浪江（Namie），該鎮距離福島核電站約10公里，曾經擁有25間魚類加工公司，但現今只一家。該企業董事長是現年82歲的柴江（Koichi Shiba），他於去年返鄉重開家族經營的漁業公司。

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柴江接受訪問時表示，多年來民眾已經習慣了在其他地方生活，沒有人願意回鄉重建。他亦曾幾乎決定在東京附近永久定居，但最終在當地官員和漁民懇求下，決定回鄉重執祖業。

災後重建對比圖

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當地政府為了加快恢復經濟，不但建立了工業區，還引進了用於機器人技術研究的世界一流製氫設備。同時，政府亦向受災農村地區提供補貼，以協助民眾建造基礎設施和房屋。日本政府投入了超過30萬億日元（約2.15萬億港元）重建社區，開支包括清理碎片等，除了受災嚴重的沿海地區，其他地區必要設施都基本完工。

日本政府計劃在2021年至2025年財政年度，增加1.6萬億日元（約1,144億港元）支出，繼續振興當地經濟。宮城縣、岩手縣和福島縣三個受災最嚴重的縣，在2017年的經濟增長已經比災前增長了10%以上。

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2011年的311大地震及其後引發的海嘯，造成了22,000人死亡或失蹤，並摧毀了逾12萬座房屋。其後引發的核輻射反應堆崩潰，更令高峰時有47萬居民需要疏散。現時許多疏散命令已經取消，受災工廠禁區範圍亦縮小到337平方公里。

責任編輯：李俊儀

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