【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）

▲ 中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，刺激中芯股價急升。

中國半導體行業協會公布，中美兩國半導體行業協會經過多輪討論磋商，宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

該工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。

不過，美國半導體行業協會（SIA）官網尚未披露相關進展信息。SIA官網顯示，該協會會員覆蓋全球主要的半導體企業。此前SIA也多次發聲，反對限制商業芯片銷售。

對此，美國半導體行業協會回應稱，成立該工作組的職能及目的是共享有關一般貿易事項的公共信息，SIA與包括中國在內的全球同業保持定期對話，這是目前進展中的工作中的一部分。

芯片股高開低走，中芯國際 （00981） 曾漲2.6%，高位報27.4元，現回吐0.75%，報26.5元。華虹半導體 （01347） 由高位48.2元向下，現倒跌1.94%，報45.6元。

將於今日放榜業績的上海復旦 （01385） 現跌0.36%，報11元。

（第二版：新增美國半導體行業回應、更新股價）



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編輯：吳敏芳