  • 23°C
香港時間 : 2021312日 (五) 11:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）

股市 10:30 2021/03/12

分享：

中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，刺激中芯股價急升。

中國半導體行業協會公布，中美兩國半導體行業協會經過多輪討論磋商，宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

該工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。

不過，美國半導體行業協會（SIA）官網尚未披露相關進展信息。SIA官網顯示，該協會會員覆蓋全球主要的半導體企業。此前SIA也多次發聲，反對限制商業芯片銷售。

對此，美國半導體行業協會回應稱，成立該工作組的職能及目的是共享有關一般貿易事項的公共信息，SIA與包括中國在內的全球同業保持定期對話，這是目前進展中的工作中的一部分。

芯片股高開低走，中芯國際 （00981） 曾漲2.6%，高位報27.4元，現回吐0.75%，報26.5元。華虹半導體 （01347） 由高位48.2元向下，現倒跌1.94%，報45.6元。

將於今日放榜業績的上海復旦 （01385） 現跌0.36%，報11元。

（第二版：新增美國半導體行業回應、更新股價）

相關文章：

【全球缺芯】半導體存儲芯片DRAM供不應求　現貨價格持續上揚

【中芯國際】中芯據報未獲美國批准美企供貨　ASML澄清延長採購協議不涉高階光刻機

【台積電TSMC】台積電3納米工藝擬明年量產、月產5.5萬片 或用於蘋果A17晶片

編輯：吳敏芳

上海復旦（01385） 華虹半導體（01347） 港股 中芯國際（00981） 異動股

上一篇文章

【業績】光大環境漲近一成　全年多賺16%至60億　末期息增至16仙

下一篇文章

【香港疫情】華僑永亨分行服務時間縮短至4時半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888入場費14899元　招股價上限295元　美股折讓10.4%
【新股IPO】百度9888入場費14899元　招股價上限295元　美股折讓10.4%
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）
【芯片股】中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」　中芯國際回吐逾1%（第二版）
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【美股市況】納指收市升2.5%　道指升188點　女股神ETF升逾5%（不斷更新）
【美股市況】納指收市升2.5%　道指升188點　女股神ETF升逾5%（不斷更新）