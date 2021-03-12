【新股IPO】網易9999分拆網易雲音樂 明年來港上巿

消息指，網易（09999）正尋求分拆音樂業務網易雲音樂來港上市，準備工作已有實質進展，很大機會明年就會提交上市申請。

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網易於2013年４月推出網易雲音樂，截至2019年第二季用戶數據突破8億人，按年增長50%。目前，網易雲音樂平台採取多元化商業模式，收入來源包括廣告、會員、付費音樂、音樂直播、演出票務和音樂周邊等。

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記者：張以正