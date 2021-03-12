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【新股IPO】網易9999分拆網易雲音樂 明年來港上巿

股樓投資 03:55 2021/03/12

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消息指，網易（09999）正尋求分拆音樂業務網易雲音樂來港上市，準備工作已有實質進展，很大機會明年就會提交上市申請。

百度招股 入場費14899元抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，見【下一頁】

網易於2013年４月推出網易雲音樂，截至2019年第二季用戶數據突破8億人，按年增長50%。目前，網易雲音樂平台採取多元化商業模式，收入來源包括廣告、會員、付費音樂、音樂直播、演出票務和音樂周邊等。

百度招股　認購前看清百度三大亮點，見【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

網易－S（09999） 網易（美：NTES） 中國概念股 港股

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