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【麥當勞優惠】麥當勞3月14日「Pie Day」　蘋果批、香芋批只售$3.14

商業 13:15 2021/03/11

分享：

由3月13日早上11時起，麥當勞App用戶憑電子優惠券可以$3.14購買蘋果批或香芋批。

麥當勞App本周繼續推出多款電子優惠券，在3月14日的「3.14 Pie Day」，更有限定優惠。由3月13日早上11時至3月14日午夜11時59分， 麥當勞App用戶憑電子優惠券即可以優惠價$3.14（確實收費$3.1）品嚐蘋果批或香芋批。

【麥當勞優惠】「可口可樂」迷注意　麥當勞推限量版Big Mac迷你罐

【麥當勞】麥當勞推姜B餐　3月1日起發售同步推優惠

下周麥當勞Value Monday（由3月15日起）更會加推多項優惠，包括$12 歎麥炸雞(1件) 配中汽水、選購超值套餐減 $5及$25魚柳飽超值套餐等。晚上6時後，則有選購超值套餐減$5、$42煙肉巨無霸超值晚餐或芝士安格斯超值晚餐配原味麥炸雞一件。

麥麥送外賣優惠則有買滿$120即送原味麥炸雞1件、買滿$120即送麥樂雞9件、買滿$300即送麥炸雞6件等。McCafé 亦有優惠，包括中杯裝熱飲或大杯裝凍飲減 $5 、指定McCafé 午後 Combo 減 $5。

【消費優惠】百佳Oishī Su-pa-分店舉辦「玩轉嘉年華」　40品牌設遊戲攤位及送禮物（多圖）

責任編輯：葉泳珊

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