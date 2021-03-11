【業績│物管股】時代鄰里去年多賺1.4倍息7.1分人幣 收購「穩比快更重要」

▲ 時代鄰里行政總裁王萌、董事會主席白錫洪、財務管理中心總經理周銳

時代鄰里 （09928） 去年盈利按年增1.4倍至2.3億元（人民幣，下同），核心淨利潤按年增93.7%，末期息7.1分，按年增1.2倍。時代鄰里行政總裁王萌表示，公司主要深入大灣區，選擇收購標的時，偏向項目區域集中度高、多分佈城市中心高價格地段，又指現時市場上的標的良莠不齊，因此，公司收購「穩比快更重要」，對標的會全方位考量，對未來發展的估值判斷十分審慎。

王萌續指，未來希望規模增長一半來自自拓模式，目前公司有10多個項目儲備，相信可覆蓋今年的增長目標。

時代鄰里半日升5.9%，報6.14元。

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期內，收入按年增62.6%至17.6億元，物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務及其他專業服務分別佔57.4%、24%、10.6%及8%。整體毛利率增加2個百分點至30.2%，料今年會有1個百分點的增長。

王萌指，非住宅業務有巨大的市場空間，雖然服務行業的利潤空間有限，但也要視乎與營運經驗及管理體系，而成本控制為關鍵，隨公司發展城市公共服務等更多範疇，相信會成為新的增長點。

截至去年底止，集團在管項目共527個，總合約建築面積（包括城市公服項目）約1.1億平方米，按年增長約92.4%。而外拓的物業的物業管理在管建築面積佔比大幅提升14.2個百分點至69%。

展望2021年，隨著政策不斷規範，人們對服務的需求不斷提升，行業迎來向現代服務業轉型升級的新機遇，物業服務管理行業將維持穩定增長勢頭，規模紅利仍在持續。

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編輯：袁諾曦