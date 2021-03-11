【業績│零售股】佐丹奴全年蝕1.12億元末期息6.9仙　計劃未來2至3個月關港6分店（第二版）

▲ 佐丹奴每股末期息增加57%至6.9仙，全年累計股息10仙，按年少31.5%。

佐丹奴 （00709） 公布，去年下半年成功扭虧，導致全年淨虧損減少至1.12億元，其中包括上半年為使用權資產與物業、機器及設備計提非現金淨減值撥備7,000萬元。佐丹奴每股末期息增加57%至6.9仙，全年累計股息10仙，按年少31.5%。

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佐丹奴主席兼行政總裁劉國權預期，直至明年上半年香港旅遊業事業難出現明顯復甦，相信香港零售市道至少需要2至3年時間才能恢復，包括生意及經營成本等。

減租7成才對服裝零售商有合理回報

他續指，今年首兩個月生意跌幅放緩，但現時租金未回到合理水平，若租金不是大幅下降，將會繼續調整香港店舖網絡，料未來2至3個月會關閉約6間店，而下半年或會續關舖，但相信今年全年可以「有錢賺」。問及期望減租幅度，劉國權指，若租金減免可達7成，相信對服裝零售商有合理回報。

另外，管理層指，未來不考慮加大折扣，因現時社交措施持續，若在沒有人流的情況下加大折扣，反而是得不償失，故會專注做好產品質素及營銷。

其他市場方面，佐丹奴相對看好台灣，因當地的疫情防控較好，去年下半年於台灣市場仍有升幅，相信台灣業績續保持良好。

佐丹奴指，下半年集團銷售額和毛利率得到改善，銷售額跌幅由上半年的44.4%，收窄至26%，期內毛利率則改善1.8個百分點至56.4%。全年銷售額下跌35.7%至31.22億 元，毛利率降3.1個百分點至55.6%。

非中國市場綫上銷售按年升1倍

線上銷售額增加22.1%，佔總銷售額比重，按年增5個百分點至10.5%，料相關佔比會繼續提升。內地以外地區線上銷售額錄得增長123.5%，佔總線上銷售額23.3%，料該勢頭可持續。

存貨方面，截至去年底，存貨減少20.8%至4.34億元，但存貨流轉日數增加15日至115日，主要由於銷售下降所致。

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編輯：陳韻妍、袁諾曦