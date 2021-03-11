【業績│零售股】佐丹奴下半年扭虧全年仍蝕1.12億元　末期息增57%至6.9仙

▲ 佐丹奴每股末期息增加57%至6.9仙，全年累計股息10仙，按年少31.5%。

佐丹奴 （00709） 公布，去年下半年成功扭虧，導致全年淨虧損減少至1.12億元，其中包括上半年為使用權資產與物業、機器及設備計提非現金淨減值撥備7,000萬元。佐丹奴每股末期息增加57%至6.9仙，全年累計股息10仙，按年少31.5%。

佐丹奴指，下半年集團銷售額和毛利率得到改善，銷售額跌幅由上半年的44.4%，收窄至26%，期內毛利率則改善1.8個百分點至56.4%。全年銷售額下跌35.7%至31.22億 元，毛利率降3.1個百分點至55.6%。

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線上銷售額增加22.1%，佔總銷售額比重，按年增5個百分點至10.5%。內地以外地區線上銷售額錄得增長123.5%，佔總線上銷售額23.3%。

存貨方面，截至去年底，存貨減少20.8%至4.34億元，但存貨流轉日數增加15日至115日，主要由於銷售下降所致。

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編輯：陳韻妍