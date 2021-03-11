【國泰股價】大和降國泰評級至「跑贏大市」　管理層料今年運力較2019年低50%

▲ 大和指，國泰今年燃油對沖價為56美元，以目前油價來看，預計今年燃油對沖虧損將會減少。

國泰航空 （00293） 去年虧損216億元，為歷來最大虧損，較2019年盈利16.9億元大幅惡化。大和發表報告指出， 國泰虧損金額，大致符合該行預期，又指國泰現價上升空間不大，將評級由「買入」降至「跑贏大市」，但目標價由6.9元升13%至7.8元。

國泰半日升5.4%，報7.44元，成交額1.5億元。

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大和指出，國泰去年總收入下跌56%至469億元，主要受累客運收入按年大減84%，但由於貨運運力增加，貨運收入按年升17%。雖然收入貨運噸公里（RFTK）、可用噸位公里（AFTK）分別按年跌約30%，但由於貨物運載率及貨物收益率顯著改善，料貨運在客運需求持續不明朗下，繼續支持集團今年收入。

大和又指，國泰去年虧損主要來自多項非經常項目支出，如重組成本、港龍品牌撇帳、機隊減值損失和等，而大部分項目今年將不會出現，管理層也指機隊減值損失已完全反映。該行指，國泰今年燃油對沖價為56美元，以目前油價來看，預計今年燃油對沖虧損將會減少。

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大和指出，在可見度較低的情況下，管理層維持對國泰經營展望，即經營運力低於2019年的50%，今年上半年低於前年的25%。不過管理層稱，疫苗接種屬星港旅遊氣泡重啟、抵港機組人員放寬隔離措施的正面因素。

國泰也計劃今年全球付運疫苗。大和收窄國泰今年每股虧損預測，由原先每股虧損1元收窄至0.6元，主要受惠貨運業務好過預期。

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編輯：吳敏芳