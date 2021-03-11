【MWC2021】MWC 2021計劃如期舉行　惟多間大廠拒絕參與

▲ 消息指，多間大廠包括Sony、Nokia和Ericsson等已經決定不會參與 MWC 2021。

雖然MWC 2021主辦單位GSMA早前宣布，將會如期舉辦實體展覽活動，並強調將以更高安全規格舉行，例如要求與會者提供陰性檢測結果，在會場保持社交距離等，但仍然無法讓參展商恢復信心，消息指，多間大廠包括Sony、Nokia和Ericsson等已經決定不會參展。

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去年因為受疫情影響，不少參展商都紛紛宣布退出，致令GSMA決定取消在西班牙的展覽活動。雖然今年2月底的MWC上海站能夠順利舉行，約有1.7萬人入場，亦沒有出現確診個案，但並未因此令參展商對巴塞羅那站恢復信心。

消息指，由於目前GSMA規劃將於今年6月28日至7月1日期間，繼續以實體展覽活動形式舉辦MWC 2021，而地點則選在西班牙巴塞隆納，但Sony、Nokia、Ericsson和Oracle已經決定不會參展。

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Sony發言人指，現時外界對網上發布會的接受程度大增，公司決定將自行舉辦產品發布活動，以防範病毒傳播的風險。而Nokia則表示將員工、顧客和合作夥伴的健康放在首位，所以不會參加實體展覽。Ericsson亦認為目前疫情狀況仍有一定程度影響，在考量員工健康安全等情況下，決定取消參與今年度的MWC活動。到底MWC 2021能否順利在6月28日揭幕，看來還存在很大變數。

責任編輯：施雯雯