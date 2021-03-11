【太地業績】太古地產基本溢利跌47%　料內地充滿機遇發展、第二次中期息增至0.61元

▲ 太古地產基本溢利跌47% 第二次中期息增至0.61元

太古地產 （01972） 行政總裁白德利於業績會上表示，內地零售復甦強勁，自去年下半年開始太地旗下商場的銷售增長近3成，又認為內地充滿發展機遇，惟目前沒有目標比重。太古地產平收報24.8元，太地股息率約3.67厘。

截至去年全年，基本盈利127億元，按年少47%，經常性基本盈利就跌7%至70.9億元。雖然太古地產沒有因應年內出售資產而派特別息，但第二期中期股息照增加3%至0.61元，全年派息則為0.91元，未來更會以派付約一半基本溢利為目標。

太地重申既有政策是不會將年內出售資產派發特別息，而是投入新項目帶動長期收入增長，但會維持股息可持續增長，將大約一半的基本溢利作為普通股息。

以列帳盈利計，太古地產去年少賺69%至40.96億元，但來自營運的現金增加37%至75.5億元。

太古地產表示，去年基本盈利下跌主要受出售香港投資物業的溢利減少，以及酒店業務和香港零售物業組合受疫情影響，而香港辦公樓表現穩健，內地復甦帶來的收入抵銷香港商場租金收入下跌影響。太地指出，集團去年是首批為香港零售租戶減租的業主之一，令租用率高企。

未來方面，太地重申，太古坊二座料於2022年落成，位於上海的第三個太古里項目「前灘太古里」快將開幕。在北京，太地與遠洋集團合作發展北京頤堤港擴建項目，而三里屯太古里西區將全新亮相。

住宅項目中，太地現時在香港發展數個住宅項目，包括灣仔EIGHT STAR STREET，以及分別位於柴灣和黃竹坑的兩個發展項目。

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編輯：麥德銘