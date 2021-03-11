▲ 【美國禁令】中海油要求覆議紐交所對ADR除牌決定

中海油ADR（美國預託證券）早前被指與中國軍方相關而納入黑名單，紐交所其後宣布啟動中海油ADR的除牌程序，並於3月9日開市前暫停交易。中海油公布，為保護公司及股東合法權益，於3月10日（東部標準時間）向紐約證交所提出書面要求，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議將中海油ADR除牌決定。

根據紐約證交所上市公司手冊，其將於公司提出覆議要求日起至少25個工作日後安排覆議。公司已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定有結果前暫緩暫停美國存託股份買賣。中海油指，覆議要求及暫緩要求不保證一定成功。

中海油指，自2001年2月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值，將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案及尋求專業意見，以保護公司及股東的合法權益。

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責任編輯︰梁浩碩