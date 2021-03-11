▲ 【HSBC滙豐】滙豐AGM將提氣候變化決議案 向客戶提供約6萬億元融資和投資以減少碳排放

滙豐HSBC （00005） 公布，將於5月28日的股東周年大會上提出一項有關氣候變化的特別決議案，就支持客戶過渡至淨零炭排放制訂下一階段策略。決議案勾勒出滙豐下一階段的淨零排放策略，特別著重支持客戶推行其本身的過渡進程。滙豐計劃提供7,500億至10,000億美元（5.8萬億至7.8萬億港元）融資和投資，支持客戶逐步減少碳排放，助他們體現長遠和可持續的增長機遇。

滙豐稱，將訂立清晰、科學化的策略，並附有短期和中期目標，以配合滙豐為達致《巴黎協定》的目標所制訂的融資方針。因此，滙豐計劃從2021年開始按行業進行分析，並會從石油和天然氣，以及電力和公共事業入手，然後於2022年擴展至其他行業（例如汽車、建材和建造），相信這能識別我們與客戶建設性合作的機會，並確保我們在行業和投資組合層面的融資活動與《巴黎協定》的目標一致。

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現行政策禁止滙豐向新建的燃煤發電廠和動力煤礦項目，以及倚賴動力煤礦業務的新客戶融資。滙豐承諾，會於今年底前公布政策，於2030年底前逐步退出歐盟／經合組織國家的燃煤發電及動力煤礦融資，以及於2040年底前退出其他市場的相關業務。

滙豐指，從《2021年報及賬目》（將於2022年2月出版）開始，將按年匯報在達致淨零排放融資策略，以及減少向燃煤發電及動力煤礦融資的進展，並計劃利用氣候相關金融信息披露工作組作為相關披露的基礎。

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集團行政總裁祈耀年表示，很高興在這項決議案中制訂下一階段的淨零排放策略，這次由銀行、股東和非政府組織之間就一個重要議題所進行的合作，密切程度前所未見，而且所有參與方都取得正面成果。

滙豐目標於2030年底前將集團營運及供應鏈的碳排放淨額減少至零的抱負，以配合於2050年底或更早之前將融資組合碳排放淨額減少至零的目標。

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編輯：陳華