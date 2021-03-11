【最自由經濟體】財爺去信反駁　華爾街日報：勿再游說全球香港無變　經濟自由名存實亡

▲ 【最自由經濟體】財爺去信反駁 華爾街日報：勿再游說全國香港無變 經濟自由名存實亡

美國傳統基金會（Heritage Foundation）早前在經濟自由度指數中首次剔出香港，並將評分併入內地。財政司司長陳茂波去信有份參與評選的《華爾街日報》，指對美國傳統基金會的決定表示遺憾（upset），重申香港擁有「一國兩制」保障自由。

《華爾街日報》編輯部刊出評論文章，指「對陳茂波幾近同情（We almost sympathize with Paul Chan Mo-po）」，但無論他如何堅持「香港沒有改變」，並希望藉以游說全球，事件是目前在香港真正的掌權者是國家主席習近平。

文章指出，不能否認的是，中國正將其在內地的一套，套用在香港身上，重塑香港的形象，這正是美國傳統基金會上周觸釋要剔出香港的原因。

香港遭美國傳統基金會剔出經濟自由度排名詳情【下一頁】

據文章報道，過去25年，香港一直在經濟自由度指數中排名第一。美國傳統基金會2019年在公布指數時指出，香港政府花錢全版廣告宣傳排名第一，但中國加快對香港同化，令香港變成只是中國的其中一個城市。

陳茂波對此並不同意，認為「一國兩制」在1984年簽署的《中英聯合聲明》中受到保障，但文章稱，「一國兩制」實際上已不存在，《港區國安法》的實施便是一例。文章引述2017年中國外交部發言人陸慷指，「《中英聯合聲明》是過去的歷史文件，不再具有任何現實意義。」

陳茂波預期香港未來數年經濟增長持續低迷【下一頁】

文章又稱，陳茂波希望大家相信，無論香港的政治環境受到多大的打壓，香港的經濟自由沒有改變，但中國並不是新加坡。在中國的異見人士會被消失，外國商人可能會被捕並被作為外交人質，例如兩位加拿大人被挾持，以威脅加拿大政府不要引渡孟晚舟到美國。

文章並引用港澳辦主任夏寶龍早前的「愛國者治港」言論，並引用不同例子，反駛陳茂波稱香港仍有經濟自由的言論，包括《蘋果日報》創辦人黎智英被捕、國泰航空 （00293） 空中服務員因參與示威被禁飛、梁振英威脅杯葛未表態支持《港區國安法》的滙豐銀行。

相關文章：【港區國安法】金融專才離港被監管機構詢問原因 金管局：有何特別？

相關文章：香港美商會：港政治局勢為營商環境帶來挑戰 暫未見大量美國資金撤離

編輯：陳韻妍、麥德銘