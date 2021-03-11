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共和黨議員力讚拜登救市措施 但竟投反對票

環球社會熱點 12:38 2021/03/11

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共和黨參議員威克（Roger Wicker）力讚紓困方案内支援餐飲業的措施，但被揭他於參議院表決時投票反對紓困方案。

美國眾議院當地周三（10日）通過1.9萬億美元紓困方案，美國總統拜登將會簽署方案生效。共和黨密西西比州參議員威克（Roger Wicker）力讚紓困方案内支援餐飲業的措施，但被揭他於參議院表決時投票反對紓困方案。

點解打兩劑疫苗仲未去得旅行？福西答唔出 【下一頁】

眾議院周三通過紓困方案後，威克於社交媒體Twitter發文，讚揚國會通過1.9萬億美元紓困方案的其中一部分——一項針對餐廳和酒吧業的286億美元援助措施。他與民主黨亞利桑那州參議員西内馬（Kyrsten Sinema），都有就這項措施提出修正案。

威克更於帖文中表示：

獨立餐廳經營商贏得了286億美元的救濟金。

（independent restaurant operators have won $28.6 billion worth of targeted relief.）

威克又表示，這筆款項有助小型商戶於疫情下生存，這些商戶可運用款項維持營運和向員工繼續出糧。

狠批拜登釀邊境移民危機 特朗普：摧毀美國 【下一頁】

但威克這篇帖文卻遭受爭議。因為在上周六（6日）參議院表決1.9萬億美元紓困方案時，以50票對49票通過方案。共有49名共和黨參議員投反對票，而威克正是其中一個。

威克其後表示，雖然他支持法案中其中一項好措施，但不代表他要為此投票贊成整個紓困方案。當被問及他是否利用自己反對的方案來領功時，威克稱自己早在表決前已贊成相關措施，強調他的立場是完全一致（entirely consistent）。

責任編輯：鄭錦玲

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