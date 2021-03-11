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【Oatly植物奶】Oatly燕麥奶計劃於英國設廠　每年供應3億公升

商業 12:09 2021/03/11

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燕麥奶品牌Oatly除了正籌備在美國上市外，更計劃在英國設廠。

全球消費者不斷追求「更環保、更健康」，新食品如人造肉、植物奶大受歡迎，需求持續上漲。燕麥奶品牌Oatly除了正籌備在美國上市外，更計劃在英國設廠，料2023年投產。

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綜合外電報道，來自瑞典的燕麥奶品牌Oatly，有意在英格蘭東部的彼得伯勒（Peterborough, East Anglia）設立生產廠房。該廠房估計會於2023年投入營運，每年將會向英國市場供應3億公升燕麥奶。Oatly英國總經理Ishen Paran指，留意到英國對燕麥奶的需求，故希望在英國設廠滿足需求。品牌相信該廠房將會為英國帶來約200個新職位。

除了產品環保外，品牌同樣追求環保的生產過程。Oatly透露，該新廠房將會100%使用可再生能源，最大產能每年達4.5億公升燕麥奶。除了使用潔淨能源，Oatly希望該廠房投產的6年內，能源及水的耗用量，和廢棄物數量均可減少75%。

Oatly 2019年的銷售額倍增至2億美元（約15.5億港元），相信2020年亦錄同樣增長。

事實上，因應環保、素食的風氣帶動，Oatly 2019年的銷售額倍增至2億美元（約15.5億港元），相信2020年亦錄同樣增長。Ishen Paran認為，英國是其中一個推動植物類新食品很重要的市場。去年英國植物奶的生意額升15%至逾2.8億英磅（約30.2億港元），當中燕麥奶更倍增至7300萬英磅（約7.9億港元）。

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責任編輯：葉泳珊

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