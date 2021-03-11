【疫市營商】Target將推新雜貨品牌　主攻零食市場

針對零食、食品等雜貨產品需求增，Target將在4月初推出一條新的食品和飲品品牌，料會生產700多種產品，包括雪糕和烘焙食品等。

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CNBC報道，食品和飲料部門首席執行官Rick Gomez表示，隨著疫情下更多人傾向留家煮食，對食品、飲品，甚至零食需求明顯大增，這範疇業務已變得越來越重要。故即使雜貨比其他商品的利潤要低，但Target仍會增加流量。

事實上，Target近年已積極通過引入各種商品類別的獨家品牌，包括食品和飲品在內的品牌，與競爭對手區分開來，以提高利潤。 如在大約兩年前，Target就推出了名為Good＆Gather的雜貨旗艦品牌，擁有2,000多種產品，去年的銷售額約為20億美元。

報道引述分析公司IRI的數據，Target去年的食品和飲品總銷售額按年增長了近21％，不旦超過了全行業約15％的增長率，更是該國最大的雜貨店沃爾瑪（Walmart）的兩倍，Walmart全年食品和飲料的總銷售額增長約為9％。

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責任編輯：蘇穎琪