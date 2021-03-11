【太古業績】太古去年基本虧損40億、第二次中期息1元　會繼續支持國泰（第二版）

▲ 太古去年基本虧損40億 第二次中期息１元

太古 （00019） 主席施銘倫業績會上表示，過去數年出售約450億元的非核心資產，穩固公司的資產負債表，足以發展核心業務，又提到國泰航空 （00293） 於去年重組後，擁有健康的現金流，未見股東需要再增資，對國泰長遠發長有信心，若有需要，太古亦會繼續支持國泰。

太古去年全年基本虧損39.7億元，較2019年盈利178億元大跌。太古仍派第二次中期息1元，全年派息1.7元，按年少43%。太古去年列帳虧損達110億元，經常性基本虧損6.1億元，但撇除投資物業公平值變動的營業溢利仍有71億元，按年少29%。太古預告，今年上半年將錄得經常性虧損。

施銘倫續指，香港為國際金融中心，預期香港金融服務業末來10年將迎來黃金時段，寫字樓及零售業將受惠於內地的需求。他又提到，多個在港物業的翻新工程於未來數年完成，繼續尋找新項目，包括政府出售的新地皮。

太古主席施銘倫表示，去年業績下滑主要受出售投資物業權益所得溢利大幅減少，以及國泰航空 （00293） 虧損。

太古五大部門中，太古地產部門經常性溢利下跌7%至58.34億元，主要受累酒店業務因疫情錄得較高虧損，而內地零售物業組合自去年3月已大幅復甦。

太古地產基本溢利跌47% 第二次中期息增至0.61元，可見【下一頁】

另外，太古可口可樂的溢利大幅增加31%至20.76億元，年初業務受到新型冠狀病毒疫情的不利影響，但香港以外地區的業務復甦良好，尤以中國內地的表現為甚。太古預期，若疫情不反彈，內地業務收益可大幅增加，但溢利或受營業成本增加而受壓。

太古海洋服務部門繼續錄得虧損，並再作出一項減值支出，分部經常性虧損10.19億元，同期非經常性虧損淨額42.2億元。

貿易及實業部門於2020年錄得1200萬元少量溢利，太古資源的業務因新型冠狀病毒疫情而大受影響。

展望未來發展，太古表示，香港太古坊第二期重建工程將於2022年完成。太古地產持有上海一項零售發展項目的5成權益，面積124萬平方呎，已於去年12月完成興建工程。香港東薈城一間非由太古地產管理的酒店預計將於今年開幕。

太古地產於去年7月完成出售兩座位於美國邁阿密的辦公樓，並12月完成出售香港太古城中心第一座辦公樓。

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