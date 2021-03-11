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【異動股】工信部發布光伏行業新規範 信義光能新特能源急升一成

股樓投資 12:10 2021/03/11

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中國工信部發布《光伏製造行業規範條件（2021年本）》，內容包括引導光伏企業減少單純擴大產能，同時加強技術創新及降低生產成本等，消息傳出後光伏股普遍造好。

信義光能（00968）急升9.3%，報14.76元；旗下信義能源（03868）升近6%，報4.11元；福萊特玻璃（06865）亦升5.3%，報23.95元；新特能源（01799）升10.5%；保利協鑫（03800）升5.3%。

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工信部提出，為推動光伏產業持續健康發展，所以按照優化布局、調整結構、控制總量、鼓勵創新、支持應用等原則，制定新的規範條件。當中包括，新建和改擴建多晶硅制造項目的最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目的最低資本金比例為20%。

另外，每年用於研發及工藝改進的費用，不低於總銷售額的3%，並且不少於1000萬元人民幣。而多晶硅組件和單晶硅組件的平均光電轉換效率分別不低於17%和19.6%；組件功率質保期不低於25年，工藝及材料質保期不少於10年，逆變器質保期不少於5年。

【大行點睇】玻璃產能增速不及需求 大摩大幅提高信義玻璃目標價  詳情請看[下一頁]

工信部又指，企業應依法進行環境影響評估，落實環境保護設施「三同時」制度要求。京津冀、長三角、珠三角等區域新建項目禁止配套建設自備燃煤電站等。

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撰文 : 趙家盈

港股 保利協鑫能源（03800） 信義能源控股（03868） 新能源 行業 福萊特玻璃（06865） 新特能源（01799） 信義光能（00968） 中華人民共和國工業和信息化部 異動股

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