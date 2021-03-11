【SPAC】李寧創立SPAC擬在美上市集資近20億港元　擬收購內地數字健身、電競企業

▲ 由前奧運會體操冠軍李寧創立的特殊目的收購公司（SPAC） Trinity Acquisition Corp在美國遞交IPO申請。

由前奧運會體操冠軍李寧創立的特殊目的收購公司（SPAC） Trinity Acquisition Corp在美國遞交IPO申請，公司計劃以每股10美元的價格發售約2,500萬個單位，每個單位包括1股A類股和三分之一份認股權證，集資額約2.5億美元（19.5億港元）。

阿里巴巴聯合創辦人創立SPAC已遞交美國IPO申請 擬集資3億美元【下一頁】

高盛（亞洲）為是次IPO唯一的簿記管理人。另外，保薦人同意在非公開發行中，以每股1美元的價格購買約700萬份認股權證，配售事項將與IPO同時完成。

根據提交給美國證監會（SEC）的文件顯示，Trinity Acquisition的收購目標是在中國的業務規模相對較小、希望在中國擴張的企業，包括在數字經濟領域，例如數字健身和電子競技。該公司打算在大約24個月內完成初始合併交易。

萊恩資本的創辦人兼執行董事蔣家強（Daniel Kar Keung Tseung）和前高盛高管1David Tse Young Chou擔任這家空白支票公司的首席執行官。蔣家強同時兼任首席財務官。

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編輯：吳敏芳