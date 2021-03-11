  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (四) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大和料國泰貨運業務繼續支撐收入 今年燃油對沖有望減少 上調目標價至7.8元

股樓投資 11:40 2021/03/11

分享：

大和發表研究報告，指國泰航空（00293）去年虧損219億元，大致符合該行預期，將目標價由6.9元升13%至7.8元，投資評級由「買入」降至「跑贏大市」，調低其今年每股虧損預測至0.6元。

該行指，雖然國泰客運收入按年跌84%，但貨運收入同比上升17%，主要由於貨運運力增加；即使收入貨運噸公里（RFTK）、可用噸位公里（AFTK）分別按年跌約30%，但由於貨物運載率及貨物收益率顯著改善，料貨運在客運需求持續不明朗下，繼續支持集團今年收入。

大和認為，國泰去年虧損主要來自多項非經常項目支出，如重組成本、機隊減值損失和港龍品牌撇帳等，而今年將不會出現，管理層也指機隊減值損失已完全反映，該行也預計今年燃油對沖虧損將會減少。管理層又認為，今年前景未明，但廣泛接種疫苗料屬星港旅遊氣泡將重啟，及可放寬抵港機組人員隔離措施。

【國泰293】國泰去年勁蝕216億元 歷來最大虧損 燃油對沖繼續燒錢 今年上半年燃油對沖比率逾100% 【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

國泰航空 目標價 航空 國泰航空（00293） 大行報告

上一篇文章

【異動股】工信部發布光伏行業新規範 信義光能新特能源急升一成

下一篇文章

【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 鎖不住的驚情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會
【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會