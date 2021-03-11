【大行報告】大和料國泰貨運業務繼續支撐收入 今年燃油對沖有望減少 上調目標價至7.8元

大和發表研究報告，指國泰航空（00293）去年虧損219億元，大致符合該行預期，將目標價由6.9元升13%至7.8元，投資評級由「買入」降至「跑贏大市」，調低其今年每股虧損預測至0.6元。

該行指，雖然國泰客運收入按年跌84%，但貨運收入同比上升17%，主要由於貨運運力增加；即使收入貨運噸公里（RFTK）、可用噸位公里（AFTK）分別按年跌約30%，但由於貨物運載率及貨物收益率顯著改善，料貨運在客運需求持續不明朗下，繼續支持集團今年收入。

大和認為，國泰去年虧損主要來自多項非經常項目支出，如重組成本、機隊減值損失和港龍品牌撇帳等，而今年將不會出現，管理層也指機隊減值損失已完全反映，該行也預計今年燃油對沖虧損將會減少。管理層又認為，今年前景未明，但廣泛接種疫苗料屬星港旅遊氣泡將重啟，及可放寬抵港機組人員隔離措施。

【國泰293】國泰去年勁蝕216億元 歷來最大虧損 燃油對沖繼續燒錢 今年上半年燃油對沖比率逾100% 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧