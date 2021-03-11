【遊戲驛站GME】GME周三上演一小時內七度觸發熔斷　「Meme股」跟炒

▲ GME股價劇烈震蕩，1小時內七次觸發熔斷。

遊戲驛站GameStop（美：GME）早些時候稱向電商轉型，周三股價再次劇烈震蕩，50分鐘內七度觸發熔斷機制，包括4次跌停及3次漲停。經過數次熔斷漲跌停，再恢復交易後，最終收漲7.33%，報265美元，連漲6日，自2月19日低位反彈588%。

GME在盤中曾飆升41%至348.5美元，突破1月27日以來的高點347.51美元，低位反彈逾800%，並向1月28日歷史最高點483美元進發。但「好景」僅維持25分鐘，隨後短綫插水逾50%，跌至172美元，因股價波動太大遭紐交所暫停交易。

綜合外媒報道，聚集大量散戶的Reddit平台上再現GME討論熱潮，周三有文章再次響起號召：「帶著GME奔向月球，今天將朝300美元股價前進。」

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meme股崛起 高斯電子曾漲61%

而在GME帶動下，「meme」股漲幅擴大。meme為網絡用語，即 Internet meme ，指在網際網路上被大量宣傳及轉播、備受注目的事物，亦可稱為網絡爆紅事物。 而meme股指深受網友影響的股份。

高斯電子（美：KOSS）周三至多漲126%，突破2月1日以來高位，收市漲69.16%，報30.28美元。收市後公布業績的AMC院綫漲幅一度超過18%，收報9.85美元，跌6.19%。Express（美：EXPR）曾升61%，收市跌幅縮窄至25.74%，報4.25美元。

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編輯：陳華