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【國泰對手】大灣區航空擬下季招聘人手　「絕對有財力」

股市 11:24 2021/03/11

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【國泰對手】大灣區航空擬下季招聘人手　「絕對有財力」

由深圳商人黃楚標發起的大灣區航空正在香港申請空運牌照，大灣區航空董事許漢忠接受電台訪問時稱，大灣區航空屬東海集團，絕對有財政能力支持發展。許漢忠稱，大灣區航空計劃今年第二季招聘人手，希望為本地航空界帶來喜訊。

他表示，大灣區航空正申請航空營運人許可證，據其了解目前沒有收到反對，但接獲申訴。空運牌照局早前已就大灣區航空申請的航線刊憲。

國泰航空 （00293） 主席賀以禮於昨日業績會中表示，沒有大灣區航空申請，續指一直歡迎競爭，而大灣區航空與國泰航空同樣看好香港航空業和大灣區發展潛力，但認為未必是增加新航空公司的時機。

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許漢忠稱，有信心大灣區航空在管理、登記、股權結構及整體規劃，都能符合香港要求，希望所有申請能在今年第三季完成，年底前3架飛機可投入服務。

對於粵港澳大灣區內已有香港、澳門、廣州、深圳、珠海5個機場，許漢忠稱，各機場功能不同，有競爭之餘，也能發揮互補作用。

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編輯：麥德銘

經濟 航空業 空運牌照局 大灣區 國泰航空

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