寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了

英國名嘴摩根（Piers Morgan）在節目「英國早晨」（Good Morning Britain）中猛烈批評梅根，最終接獲逾4.1萬宗投訴並宣佈辭去「英國早晨」主持。但摩根未有認錯，繼續就梅根事件發表言論，並指會令那些希望他閉嘴的人失望， 因為他將會「東山再起」（re-emerge）。

英國名嘴嘲梅根言論過火 收逾4.1萬投訴要辭職 【下一頁】

摩根辭去「英國早晨」主持後，仍然在Twitter繼續批評梅根（Meghan Markle） 及不滿他言論的人。摩根接受天空新聞台訪問時表示，對於自己的言論不感後悔，直至現在仍然不相信梅根任何一句說話。他認為梅根對英國君主制及英女王造成巨大而可鄙（contemptible）的傷害。

摩根亦明言自己不會為此而禁聲，表示部分人認為他離開「英國早晨」節目後無法翻身，但摩根指當他「重新出發」時，將會令這些人失望。

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雖然摩根已離開節目，但仍不放過任何發聲的機會。摩根周三早上於Twitter發文，表示經過再三思考後，仍然不相信梅根接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時的言論。帖文同時附上前首相邱吉爾（Winston Churchill）的照片及名言，強調大家都有言論自由，更暗示自己會東山再起。

據悉，梅根於摩根離任「英國早晨」主持前，已向電視台作出投訴，指摩根會影響有精神健康，以及有自殺傾向的人。

責任編輯：郭麗明