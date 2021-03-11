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今日推介煤氣 | 中國稀土、華晨中國、中金公司、鼎豐集團、永泰生物最新部署（立即觀看）

股市 12:58 2021/03/11

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恒生指數中午收報29371點，升463點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介香港中華煤氣 （00003） ，另亦會分析中國稀土 （00769） 、華晨中國 （01114） 、中金公司 （03908） 、鼎豐集團控股 （06878） 及永泰生物-B （06978） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 石鏡泉 香港中華煤氣（00003） 中國稀土（00769） 中金公司（03908） 鼎豐集團控股（06878） 永泰生物－B（06978） 華晨中國汽車（01114）

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