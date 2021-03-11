  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (四) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】花2000億大規模檢測成效存疑 議員群起轟大花筒

環球政治 11:33 2021/03/11

分享：

新冠肺炎肆虐全球，英國耗資220億英鎊（約2380億港元）組織大規模新冠病毒測試，務求識別感染人士以減少新冠肺炎傳播。但最近英國國會則認為英國政府此舉並無助減少新冠肺炎感染水平，批評做法浪費納稅人金錢。英國跨黨派要求政府解釋，新冠肺炎檢測措施的合理性。

英國政府耗資220億英鎊為英格蘭地區民眾進行大規模檢測，希望追蹤計劃有助減少新冠肺炎感染水平。由跨黨派組成的公共賬目委員會，近日就該措施的急切性進行審查，要求官員證明，這項由納稅人負擔政策的合理性。他們批評私人顧問做法浪費，而這些顧問日薪更高達6,624英鎊（約7.17萬港元）。

英國護士轟1%加薪是侮辱 約翰遜稱已加到盡 【下一頁】

檢測計劃由英國交通部（Department for Transport）負責，當時英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國即將擁有「世界一流」（world-beating）的檢測系統。但是，計劃其後開支超出了交通部的預算。

政府官員解釋，檢測計劃是為了防止全國進入第二次全國封鎖。但撰寫報道的國會議員反駁質疑，英格蘭現時正在經歷第三次全國封鎖。委員會主席希利爾（Meg Hillier）形容，在檢測計劃大撒金錢，給人予公帑能像「自動提款機」（cashpoint）一般，能被隨意提取。

印度供1000萬劑給英國 「不影響供應貧窮國」 【下一頁】

希利爾表示儘管在計劃上投入了難以想象地多的資源，但仍未有明顯分別以證明檢測和追蹤有效。為了避免再次封鎖而付出巨額開支的諾言，已經被現時兩次打破。英國納稅人決不能被政府視為自動提款機，所以需要一個更清晰的計劃以助更好地控制成本。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
2021/03/09
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
梅根父親唱反調 稱英國王室沒有種族主義者
2021/03/09
梅根父親唱反調 稱英國王室沒有種族主義者
英國名嘴嘲梅根言論過火 收逾4.1萬投訴要辭職
2021/03/10
英國名嘴嘲梅根言論過火 收逾4.1萬投訴要辭職
【英國王室】英女王打破沉默 閉門解決種族歧視問題
2021/03/10
【英國王室】英女王打破沉默 閉門解決種族歧視問題
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
2021/03/10
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
疫情 病毒檢測 新冠肺炎疫情 約翰遜 英國國會 英國 英格蘭

上一篇文章

寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了

下一篇文章

點解打兩劑疫苗仲未去得旅行？福西答唔出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

法國女學生講大話 連累男教師街頭被斬首
法國女學生講大話 連累男教師街頭被斬首
哈里梅根個仔點解唔係王子？查理斯未登基
哈里梅根個仔點解唔係王子？查理斯未登基
已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診
已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診
新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月11日 時間12:00）
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
專家福西警告 美國或再現新一波疫情高峰
專家福西警告 美國或再現新一波疫情高峰