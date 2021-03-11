【英國疫情】花2000億大規模檢測成效存疑 議員群起轟大花筒

新冠肺炎肆虐全球，英國耗資220億英鎊（約2380億港元）組織大規模新冠病毒測試，務求識別感染人士以減少新冠肺炎傳播。但最近英國國會則認為英國政府此舉並無助減少新冠肺炎感染水平，批評做法浪費納稅人金錢。英國跨黨派要求政府解釋，新冠肺炎檢測措施的合理性。

英國政府耗資220億英鎊為英格蘭地區民眾進行大規模檢測，希望追蹤計劃有助減少新冠肺炎感染水平。由跨黨派組成的公共賬目委員會，近日就該措施的急切性進行審查，要求官員證明，這項由納稅人負擔政策的合理性。他們批評私人顧問做法浪費，而這些顧問日薪更高達6,624英鎊（約7.17萬港元）。

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檢測計劃由英國交通部（Department for Transport）負責，當時英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國即將擁有「世界一流」（world-beating）的檢測系統。但是，計劃其後開支超出了交通部的預算。

政府官員解釋，檢測計劃是為了防止全國進入第二次全國封鎖。但撰寫報道的國會議員反駁質疑，英格蘭現時正在經歷第三次全國封鎖。委員會主席希利爾（Meg Hillier）形容，在檢測計劃大撒金錢，給人予公帑能像「自動提款機」（cashpoint）一般，能被隨意提取。

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希利爾表示儘管在計劃上投入了難以想象地多的資源，但仍未有明顯分別以證明檢測和追蹤有效。為了避免再次封鎖而付出巨額開支的諾言，已經被現時兩次打破。英國納稅人決不能被政府視為自動提款機，所以需要一個更清晰的計劃以助更好地控制成本。

責任編輯：李俊儀