【蘋果動向】蘋果將更改產品序號生成方式　今年起於Mac、MacBook 率先採用

▲ 最近有消息指，Apple會在短期內更改產品序號的生成方式，由今年開始將改為隨機生成，而Mac和MacBook則會率先採用。

一直以來，蘋果（Apple）的產品序號格式背後也有含義，可以顯示出其生產地區、產品批次年份、型號和配置等。不過，最近有消息指，Apple會在短期內更改產品序號的生成方式，由今年開始將改為隨機生成，而Mac和MacBook則會率先採用。

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據外國網站Macrumors報道，他們取得AppleCare的內部電郵，當中透露Apple 將會使用新的產品序號命名方式。為配合新的序號生成方式，其格式由8至14個隨機字元組成，當中包括字母或數字。而首批在今年初採用隨機生成的產品序號，長度將會由10個位字元組成。

外國傳媒報道指，Apple原本打算在去年初實施此政策，但因為新冠肺炎疫情的爆發而延期至今年才推行。現時發售的Apple產品將沿用舊有的產品序號格式，Mac和MacBook則會率先使用隨機生成的產品序號，而日後出貨的產品則會陸續更換成新的序號格式。

▲ 現時發售的Apple產品將沿用舊有的產品序號格式，而日後出貨的產品則會陸續更換成新的序號格式。

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至於用作識別手機身份的IMEI，則會繼續在iPhone產品上繼續保留，暫時不會有任何轉變。

責任編輯：施雯雯