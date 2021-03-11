加泰翻譯缺乏非裔血統 譯戈曼詩作遭拒

美國史上首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman）憑着在拜登的就職禮朗讀其詩作，一躍成為世界知名人物，她的詩亦正被翻譯成多種語言，惟在西班牙的翻譯卻鬧出種族風波。一名加泰羅尼亞語翻譯聲稱，因為自己缺乏非裔血統，不是年輕女性，被拒絕有關翻譯工作。

（新增荷蘭作家Marieke Lucas類似經歷）

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涉事加泰語翻譯Victor Obiols，早於三周前便收到收到出版社邀請，將戈曼的作品翻譯成加泰語，完成翻譯後，出版社才通知他，稱收到有意見指他並非翻譯戈曼作品的合適人選，不會採用他的翻譯。

Victor Obiols周三向法新社吐苦水，稱被告知自己不適合翻譯（not suitable to translate）戈曼詩作，並透露有關方面不問他的翻譯技能，反而看背景，希望找個年輕女性，最好是非裔及社運人士（activist and preferably black）。

Victor Obiols翻譯文學作品經驗豐富，曾譯莎士比亞（William Shakespeare）、王爾德（Oscar Wilde）等英國大文豪的作品。Victor Obiols稱出版社已答應仍會向他付款，但形容事件性質複雜，不應視為小事。

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類似爭議非個別事件，2020年布克國際獎得主、29歲荷蘭作家盧卡斯（Marieke Lucas）早前亦獲邀將戈曼詩作譯成荷蘭語，惹來批評，有聲音質疑盧卡斯種族背景，指盧卡斯是白人，亦欠缺相關經驗，盧卡斯因而退出相關委託。

責任編輯：林建忠