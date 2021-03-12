【港鐵沙中線】港鐵去年虧損48億元、全年派息1.23元不變　股價績後跌逾3%

▲ 港鐵行政總裁金澤培稱，沙中綫過海段明年首季通車「目標嚴峻」

港鐵 （00066） 沙中線過海段明年初通車成疑。港鐵行政總裁金澤培在業績記者會上稱，沙中綫過海段明年首季通車「目標嚴峻」，他表示屬於「兩大關鍵時序」之一的東鐵綫新訊號系統延遲投入服務，正分析餘下工程能否加快追回，有結果時會作出公布沙中綫過海段的安排。他補充，同屬沙中綫工程的屯馬綫預計將於2021年第三季全綫通車。

港鐵績後跌逾3%，低見46.95元。

另外，港鐵去年轉盈為虧，全年帳面蝕48.09億元，與早前盈警資料大致相同。港鐵宣布派發末期息0.98元，全年派息1.23元，與2019年相同。

港鐵表示，去年經常性業務虧損11.3億元，而物業發展利潤跌1.3%至55.07億元，但受累投資物業重估轉錄虧損91.9億元，令全年帳面轉錄虧損。港鐵預期，受累新冠疫情不明朗，經常性業務今年可能持續受到不利影響。

票價方面，港鐵表示，由於家庭月入中位數出現負增長，去年並無上調票價，根據票價調整機制，已宣布的2020/2021年度2.55%加幅或會於隨後兩年，即 2021/2022年度及2022/2023年度實施，加幅分別為1.28%及1.27%。根據票價調整機制得出的2019/2020年度調整幅度，餘下0.3%加幅或會於2021/2022 年度實施。上述的調整將視乎票價調整機制的條款而定。

金澤培稱，票價機制方程式尚有部分數據未出，要於3月底才能完全掌握，屆時會一併公布票價調整和最新優惠措施。

港鐵去年乘客量跌逾三成 要回復至正常水平需至少一年，可見【下一頁】

港鐵表示，已獲政府邀請展開 （i） 東涌綫延綫、屯門南延綫、古洞站及北環綫的詳細規劃和設計工作，以及 （ii） 小蠔灣車廠地塊的技術研究。

物業發展方面，港鐵表示位於「日出康城」的MONTARA、SEA TO SKY 及 MARINI利潤入帳將視乎建築進度而定。於未來12個月左右，視乎市況及必須的政府批准而定，預期將為四項物業發展項目進行招標。

港鐵今日績前股價逆市向下，最多曾跌1.6%，收市仍跌0.5%，收報48.75元，成交2.38億元。以收市價計，港鐵股息率約2.52厘。

港鐵早前已發盈警，指出去年全年乘客量減少超過3成至13億人次，拖累經常性業務轉虧，另外為沙田至中環綫（沙中綫）項目作出14億元的撥備。

港鐵年初發盈警，詳情可見【下一頁】

高盛：港鐵盈警屬預期之內，詳情可見【下一頁】

綜合多間券商對港鐵的目標價，目標價介乎37元至51元，當中摩根士丹利評級為減持，目標價為37元，為現時最悲觀券商；美銀證券則看好港鐵，評級為買入，目標價為51元。

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記者：謝卓榮