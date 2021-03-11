▲ 日本雖有利好因素 但結構性問題依然存在

經濟學上有一個假設性理論叫「流動性陷阱」（liquidity trap）。這是著名的經濟學家凱恩斯（John Maynard Keynes）提出的理論，意思是貨幣政策無法刺激經濟，顯示出貨幣政策的失效。九十年代的日本就是這個理論中的例子。自1989年日本經濟泡沫爆破後，歷任日本政府利用各種貨幣政策，包括印鈔和把央行利率不斷減低，日本的經濟依家毫無起色。直到安倍政府年代推出的「安倍經濟學」，當中的「三支箭」才令經濟出現較明顯的改善。上一個月，日經225指數曾於早前短暫升穿30,000點，可算是30年前的水平。這是否代表日本股市已經一洗頹風？雖然我們預期日經指數在兩年內有機會觸及1989年的高位——38915點的水平，但我們在第一季依然看淡。

中國的經濟復甦加快和後疫情時代的數碼化增速推動了日本的出口。日本是區域性全面經濟合作夥伴之一，而且其高科技的生產能力，例如在半導體和自動化領域，這些因素令到日本的出口具可持續性。我們知道日本在部分產業，例如在機械自動化的發展是頂尖的，某些化妝品公司亦開始加入了人工智能的元素，令其產品可以更加照顧到不同客人的需要。同時，菅義偉政府在金融、科技、自動化等各方面的改革，令到市場憧憬相關行業，亦希望能減少日本經濟上由人口老化、出生率偏低等長期結構性問題帶來的影響。

東京奧運是全球矚目的盛事，距離舉行的日期尚餘4個月，為了控制疫情，日本政府決定繼續延長東京等地區的緊急狀態兩星期。最終能否順利舉行還有待觀察，但長期的結構性問題仍然是日本經濟的絆腳石。因此，即使日本在某方面的產業取到很不俗的發展，與其他地區相比，我們現時維持看淡日本。