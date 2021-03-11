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點解打兩劑疫苗仲未去得旅行？福西答唔出

環球社會熱點 11:00 2021/03/11

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美國白宮首席醫學顧問福西接受採訪時，被問到為何接種新冠疫苗後仍應避免旅行時，卻無法提供確切科學理據。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國正積極為民眾接種新冠疫苗。但美國當局建議民眾即使已接種兩劑新冠疫苗，也不應出門旅行。美國白宮首席醫學顧問福西接受採訪時，被問到為何接種新冠疫苗後仍應避免旅行時，卻無法提供確切科學理據。

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美CDC新指引：已接種疫苗人士可不戴口罩室內聚會 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）周三（10日）接受美國有綫新聞網絡（CNN）採訪。CNN主持伯曼（John Berman）詢問福西，究竟當局指已接種兩劑疫苗者去旅行仍不安全，背後是有甚麼科學理據。

福西一開始未有正面回答問題，稱讚伯曼問了一個好問題。福西其後表示，美國疾控中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）建議不應出門旅行。福西表示家庭内各個成員都已接種新冠疫苗，只是美國當局控疫計劃多個步驟中的第一步。

幾時可去旅行？希臘計劃5月起重開旅遊業 【下一頁】

福西更表示：

如果未能獲得確切數據和真實證據，你就要作出主觀判斷。

（When you don’t have the data, and you don’t have the actual evidence, then you’ve got to make a judgment call.）

福西更指出，當局將會在未來數周公布更多指引，讓民眾可以更靈活地生活。

沃倫斯基早前就解釋，過往每次的旅行人數急增時，確診個案也會急升。沃倫斯基指出CDC將發布民眾接種疫苗後可在哪些方面解禁，更表示可能放寬旅行。

責任編輯：鄭錦玲

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