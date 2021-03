點解打兩劑疫苗仲未去得旅行？福西答唔出

新冠肺炎疫情全球大流行,美國正積極為民眾接種新冠疫苗。但美國當局建議民眾即使已接種兩劑新冠疫苗,也不應出門旅行。美國白宮首席醫學顧問福西接受採訪時,被問到為何接種新冠疫苗後仍應避免旅行時,卻無法提供確切科學理據。

福西(Anthony Fauci)周三(10日)接受美國有綫新聞網絡(CNN)採訪。CNN主持伯曼(John Berman)詢問福西,究竟當局指已接種兩劑疫苗者去旅行仍不安全,背後是有甚麼科學理據。

福西一開始未有正面回答問題,稱讚伯曼問了一個好問題。福西其後表示,美國疾控中心(CDC)總監沃倫斯基(Rochelle Walensky)建議不應出門旅行。福西表示家庭内各個成員都已接種新冠疫苗,只是美國當局控疫計劃多個步驟中的第一步。

福西更表示:

如果未能獲得確切數據和真實證據,你就要作出主觀判斷。

(When you don’t have the data, and you don’t have the actual evidence, then you’ve got to make a judgment call.)