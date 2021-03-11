▲ 【股神發威】巴菲特身家破1000億美元 不是全球首富僅因「讓賽」？

「股神」巴菲特（Warren Buffett）身家突破1000億美元，為歷來第6位成為「千億美元富豪」。近期美國長期債息上升，資金由科技股轉向傳統經濟價值股，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）A股股價高見40.775萬美元，收市報39.884萬美元，市值達6100億美元，令巴菲特身家突破1000億美元。

在彭博億萬富豪指數中，巴菲特是20大富豪當中，年初至今身家上漲最多的富豪，年初至今累增128億美元，暫錄1004億美元。

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現時全球富豪依次序為亞馬遜貝索斯 （1797億美元）、Tesla馬斯克 （1728億美元）、微軟蓋茲 （1381億美元）、LVMH 集團行政總裁 Bernard Arnault（1222億美元）、Facebook朱克伯格 （1005億美元）。當中貝索斯年初財富身家縮106億美元，反映近期科技股回調影響。

有傳媒指出，巴菲特自2006年履行「捐贈誓約（Giving Pledge）」，捐出巴郡股票，現時持股已較當時減少近一半，若未有減持相關股份，巴菲特現時身定逾1900億美元，更勝貝索斯。

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