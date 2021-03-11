▲ 【教育股】內地出手監管教育機構 教育股個別發展、新東方在綫挫4%

內地教育或將迎來史上最嚴監管，隔晚美國上市的中概教育股急挫，本港部分教育股個別發展，新東方在綫 （01797） 現跌4%，天立教育 （01773） 現升0.2%、及新高教 （02001） 軟0.9%、楓葉教育 （01317） 現升1%、希望教育 （01765） 現升0.7%、睿見教育 （06068） 現升1.1%。

多個教育機構透露，北京開始對教育培訓機構全面排查，海澱、昌平、朝陽陸續發出了教育培訓專治行動的通知。當前，北京線下機構均不能覆課，全部在等通知。

另外，在全國兩會上，代表委員點出在線教育亂象、提出行業監管方法，建議針對企業「爆雷」和「跑路」問題，建立企業備用金制度，加強日常監督管理，「可以要求企業將30%比例的資金作為備用金，放在專門的賬戶，由政府和企業共同監管」。

在美國上市的中概教育股昨夜急跌，跟誰學（美：GSX）跌8.59%、有道（美：DAO）跌3.99%、好未來（美：TAL）跌11.75%。

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編輯：吳敏芳