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【教育股】內地出手監管教育機構　教育股個別發展、新東方在綫挫4%

股市 09:57 2021/03/11

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【教育股】內地出手監管教育機構　教育股個別發展、新東方在綫挫4%

內地教育或將迎來史上最嚴監管，隔晚美國上市的中概教育股急挫，本港部分教育股個別發展，新東方在綫 （01797） 現跌4%，天立教育 （01773） 現升0.2%、及新高教 （02001） 軟0.9%、楓葉教育 （01317） 現升1%、希望教育 （01765） 現升0.7%、睿見教育 （06068） 現升1.1%。

多個教育機構透露，北京開始對教育培訓機構全面排查，海澱、昌平、朝陽陸續發出了教育培訓專治行動的通知。當前，北京線下機構均不能覆課，全部在等通知。

另外，在全國兩會上，代表委員點出在線教育亂象、提出行業監管方法，建議針對企業「爆雷」和「跑路」問題，建立企業備用金制度，加強日常監督管理，「可以要求企業將30%比例的資金作為備用金，放在專門的賬戶，由政府和企業共同監管」。

在美國上市的中概教育股昨夜急跌，跟誰學（美：GSX）跌8.59%、有道（美：DAO）跌3.99%、好未來（美：TAL）跌11.75%。

相關文章：【教育股業績】新東方在綫中期經調整虧損擴大至6.6億元人幣　毛利率大降33.3個百分點

【配股潮】中國東方教育股東折讓最多近一成配股套逾7億　股價跌近一成

【教育股】教育部對合法規關聯交易持開放態度　教育股大漲天立教育升3成

編輯：吳敏芳

 

港股 睿見教育（06068） 希望教育（01765） 楓葉教育（01317） 新高教集團（02001） 天立教育（01773） 新東方在綫（01797） 教育股

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【油股】美國成品油庫存大減國際油價上揚　中石化、中石油漲逾2%

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