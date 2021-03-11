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廣聯工程成功於香港交易所上市

股訊匯 09:00 2021/03/11

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廣聯工程控股有限公司(01413)為香港的地基工程承包商。集團於1995年開展業務，其後通過主要營運附屬公司廣聯工程以分包商身份承接地基工程。根據弗若斯特沙利文報告，集團於2019年位居香港第四大地基工程分包商（按收益計），佔地基行業約1.7%的市場份額，於25年的經營歷史中，廣聯工程專注於以分包商的身份提供地基工程服務，並於地基工程中積累專業知識及往績記錄。於往績記錄期間，集團所承接的地基工程主要包括挖掘及側向承托及其他相關工程，包括樁帽工程、地下排水工程及地盤平整工程。

廣聯工程是次招股於公開發售部分共錄得4.7萬人認購，超額認購53.29倍，集資淨額為9,710萬元，所得款項約41.1%將用於撥付項目前期成本；37.5%用於購買機械（包括13台挖掘機及1台履帶起重機）；16%將用於進一步擴大及加強人力；5.4%用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。

廣聯工程主席、行政總裁兼執行董事葉廣祥感謝投資者的支持：「我們十分高興即使在新型肺炎疫情下，投資者反應仍保持積極，亦非常感謝他們對本集團的支持。過去20多年，集團承接不少地基工程，在香港地基工程分包行業已建立穩固和良好的業務關係。憑著本集團優越的市場地位，我們未來會繼續尋求更多商業機會，擴大投資者基礎及進一步推廣我們的企業形象。」

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

港股 廣聯工程控股（01413） IPO

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