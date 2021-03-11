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【港股市況】恒生指數半日升463點　美團、快手科技升逾8%（不斷更新）

股市 12:03 2021/03/11

分享：

港股市況不斷更新

美國通脹數據符預期，美國眾議院通過1.9萬億美元的紓困方案，道指升464點。港股今早輕微高開2點，其後走勢反覆向上，恒生指數一度升500點，恒指半日升463點，報29371點，成交1093億元，重上29000點水平。科指升4.5%，報8582點。美團 （03690） 、快手科技 （01024） 升逾8%；京東 （09618） 績前升近半成；小米 （01810） 倒升3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【12：00】恒指半日升463點，報29371點，成交1093億元。科指升4.5%，報8582點。美團 （03690） 、快手科技 （01024） 升逾8%；京東 （09618） 績前升近半成；小米 （01810） 倒升3%。

【11：47】港股中午收市前升約465點，報29373點。科指升4%，報8547點。

【11：39】李寧 （02331） 升逾7%，高見46.25元。李寧創立的特殊目的收購公司（SPAC） Trinity Acquisition Corp在美國遞交IPO申請。

【SPAC】李寧創立SPAC擬在美上市集資近20億港元　擬收購內地數字健身、電競企業

【11：39】港鐵業績前股價逆市跌　去年虧損料達48億元

【11：36】美團 （03690） 升近8%，高見343.2元。報道指美團去年底將閃購事業部拆分為閃購、醫藥和團好貨三個獨立業務部門。

【美團業務】美團據報將閃購業務拆分成3個獨立部門　重點投入電商業務、美團升近8%　

另外，小米 （01810） 最新升逾3%，高見22.55元。騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

【11：31】恒指升500點，重上29400點水平，科指續反彈近4%。

【11：30】內地股市半日向上，上證升1.8%；深證升1.9%；創業板指升2.6%。

【11：24】中國工信部發布《光伏製造行業規範條件（2021年本）》，信義光能 （00968） 升逾8%；新特能源 （01799） 升逾9%；協鑫新能源 （00451） 升逾1%；信義玻璃 （00868） 升3%，破頂高見25.45元。

【11：07】朝雲 （06601） 上市翌日，股價反彈2%，高見8.29元，惟仍低於招股價9.2元。

【10：51】大市續於29300點水平爭持，恒指最新升418點，報29325點。

【10：51】藥明生物續彈4%　大和：現撈底機會、醫療保健股中最具防守性

【10：48】信達生物 （01801） 續反彈8%，高見80.5元。

【10：35】美團 （03690） 升幅擴大至逾6%，高見337.8元。

【10：33】濠賭股向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾4%，高見76元；金沙 （01928） 升逾1%，高見39.15元。

【10：31】滙豐 （00005） 今日除淨，股價升逾1%，高見47.3元。

【10：23】石藥 （01093） 升幅擴大至一成，高見9.67元。

【10：16】普拉達Prada去年盈轉虧　蝕5414萬歐元　股價升5.7%

【10：12】港股一度升近500點，最新升勢略為回順，大市升近400點，至29300點水平。

【10：10】阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾5%；小米 （01810） 升逾1%。

【10：05】國泰 （00293） 升逾4%，高見7.4元。

【10：05】美國成品油庫存大減國際油價上揚　中石化、中石油漲逾2%

【10：02】友邦 （01299） 股價逆市偏軟，跌0.2%。

【10：01】小米 （01810） 最新轉升逾1%，高見22.1元。

【09：59】內地出手監管教育機構　教育股個別發展、新東方在綫挫4%

【09：56】港股最新升近400點，升至29300點水平；科指升3.2%，報8474點。

京東 （09618） 最新升逾4%，高見356.2元；快手 （01024） 最多升9%，高見304.4元，最新仍升逾8%。

【大行報告】快手獲大行看好升8%重回300元　大摩目標價350、野村看333

【09：53】多隻本地銀行股破頂，恒生 （00011） 升逾1%，高見154元；東亞 （00023） 升逾1%，高見19.5元；中銀香港 （02388） 升0.9%，高見29元。

另外，滙豐 （00005） 升0.8%；渣打 （02888） 升逾1%。

【09：52】小米 （01810） 跌幅收窄，最新報21.8元，無升跌。

【09：48】大市升逾200點，升至29100點水平，恒指升243點，報29150點；科指升2.4%，報8416點。

【09：46】內地上月信貸數據強勁，建行 （00939） 升逾2%；工行 （01398） 升0.7%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 升近1%。

【09：45】中國宏橋 （01378） 折讓近11%配股，股價跌逾6%，低見10元。

【09：43】石藥集團 （01093） 升逾6%，高見9.33元。

石藥公布全資附屬上海津曼特生物科技已與康諾亞生物醫藥科技（成都）訂立協議，將付1.7億元人民幣，以取得重組人源化單抗產品CM310在中重度哮喘和慢性阻塞性肺病（COPD）等呼吸系統疾病之獨家授權開發及商業化。

【09：41】快手科技 （01024） 最新升7%，高見298元。

【09：40】久久王食品1927擬上限定價0.75元　下周二掛牌

【09：37】京東 （09618） 績前升幅擴大至逾3%，高見352.4元。

【09：35】大市早段走勢反覆向上，一度倒跌，最近回升百點，恒指升110點，報29017點，重上29000點水平。

【09：33】國投 （01386） 升四成，高見0.73元。國投公布以每股0.51元發行約2.05億股新股，收購Scape Bliss Limited 51%股權。

【09：31】快手科技 （01024） 獲大摩首予增持，目標價350元，快手股價早段升2%，高見286.2元。

【09：28】廣聯工程  （01413） 首日掛牌，開報0.51元，較招股價0.54元低5.6%。

【09：25】網易 （09999） 跌近1.5%。報道指網易旗下的網易雲音樂擬於明年來港上市，目前正籌備上市事宜。

【新股IPO】網易雲音樂傳明年來港上市 網易ADR收市低港2.5%

【09：25】京東 （09618） 將於今日公布業績，股價績前升逾1%。

【09：22】恒生指數開報28909點，升2點。恒生科技指數升0.2%，開報8232點。小米 （01810） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.6%；快手科技 （01024） 升逾2%；滙豐 （00005） 升近0.5%。

【09：13】期指開報28833點，升29點或0.1%。

【09：05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購，今日有100億元逆回購到期。

【08：55】廣聯工程  （01413） 今日首日掛牌，昨日暗盤表現一般，當中於耀才暗盤，廣聯工程較招股價0.54元高7.4%或0.04元，一手（5000股）帳面賺200元。

【新股IPO】廣聯工程1413暗盤　一手帳面賺200元

【08：50】恒指黑期升74點，報28858點；道指期貨升2點，報32281點。

【08：45】中國宏橋  （01378） 公布配售最多2.43億股，配售股每股9.72元，折讓10.99%。

【配股潮】中國宏橋折讓近11%配股　淨籌23億元

【08：25】融創服務  （01516） 去年公司擁有人應佔利潤約為6億元人民幣，按年增長約122.6%，派末期息5.8分人民幣。

【業績】融創服務去年多賺1.2倍　派末期息5.8分人民幣

【08：05】富時羅素、標普道瓊指數確認剔除小米　MSCI將指引推遲至周五

【07：45】萬國數據（09698；美︰GDS）公布去年淨虧損擴大51%，至6.7億元人民幣。

【業績】萬國數據去年虧損6.7億元人民幣　預計今年收入增最多近四成

【07：45】港股ADR收報28919點，升11點。滙豐 （00005） ADR折合報48.25元，升0.5元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報656.57元，跌1.93元或0.3%。

【07：30】美國通脹數據符市場預期，美國國會眾議院投票表決通過由參議院修訂的1.9萬億美元新紓困方案，道指再創新高，收市升464點，報32297點；標指升0.6%，報3898點；納指表現乏力，跌4點，報13068點。

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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【太古業績】太古去年基本虧損40億　第二次中期息1元

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