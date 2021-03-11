【港股市況】恒指黑期升74點　道指期貨升2點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹數據符預期，美國眾議院通過1.9萬億美元的紓困方案，道指升464點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約11點，恒指料開報28919點。滙豐 （00005） ADR折合報48.25元，升0.5元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報656.57元，跌1.93元或0.3%。

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即市走勢︰

【09：05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購，今日有100億元逆回購到期。

【08：55】廣聯工程 （01413） 今日首日掛牌，昨日暗盤表現一般，當中於耀才暗盤，廣聯工程較招股價0.54元高7.4%或0.04元，一手（5000股）帳面賺200元。

【新股IPO】廣聯工程1413暗盤 一手帳面賺200元

【08：50】恒指黑期升74點，報28858點；道指期貨升2點，報32281點。

【08：45】中國宏橋 （01378） 公布配售最多2.43億股，配售股每股9.72元，折讓10.99%。

【配股潮】中國宏橋折讓近11%配股 淨籌23億元

【08：25】融創服務 （01516） 去年公司擁有人應佔利潤約為6億元人民幣，按年增長約122.6%，派末期息5.8分人民幣。

【業績】融創服務去年多賺1.2倍 派末期息5.8分人民幣

【08：05】富時羅素、標普道瓊指數確認剔除小米 MSCI將指引推遲至周五

【07：45】萬國數據（09698；美︰GDS）公布去年淨虧損擴大51%，至6.7億元人民幣。

【業績】萬國數據去年虧損6.7億元人民幣 預計今年收入增最多近四成

【07：45】港股ADR收報28919點，升11點。滙豐 （00005） ADR折合報48.25元，升0.5元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報656.57元，跌1.93元或0.3%。

【07：30】美國通脹數據符市場預期，美國國會眾議院投票表決通過由參議院修訂的1.9萬億美元新紓困方案，道指再創新高，收市升464點，報32297點；標指升0.6%，報3898點；納指表現乏力，跌4點，報13068點。

責任編輯︰梁浩碩