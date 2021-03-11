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【小米股價】MSCI推遲周五決定是否剔出小米　小米「脫富」160億成交股價保不失

股市 17:25 2021/03/11

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富時羅素、標普道瓊指數確認剔除小米　MSCI將指引推遲至周五

小米 （01810） 被上任美國總統特朗普政府列為涉及中國軍方企業，繼而投制美國人投資，多家國際指數公司宣布從指數系列剔出小米。指數公司龍頭MSCI表示，鑒於小米在美國聯邦法院的禁制令動議待決，將有關小米的進一步指引推遲至周五。小米股價開市跌1.4%，其後倒升，尾市富時羅素剔出指數生效，小米成交急增至160億元，股價照升0.2%，收報21.85元。

另外，MSCI將從MSCI中國全流通指數系列及相關非市值加權指數和定制指數中刪除中微公司（滬：688012），周五收市後生效。

至於富時羅素表示，將按此前公布計畫，繼續推進將小米和籮筐技術剔除出指數，3月12日起生效（即在今日收市完成交易）。

小米被美方列入黑名單 傳部分原因為雷軍獲中國政府表揚，​​​​​可見【下一頁】

富時羅素指，清楚美國法院正在審理幾宗關於相關公司遭國防部納入涉軍企業黑名單的訴訟，若法院作出支持小米或籮筐技術的裁決，屆時將作進一步公告。

標普道瓊指數亦確認，將繼續推進剔除幾家受美國制裁的中國公司，3月15日生效。

美國國防部此前宣布，將9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括小米。

相關文章：

【美國制裁】小米遭標普道瓊斯、富時羅素剔出國際指數　小米股價續跌逾3%（第二版）

【小米手機】小米10S正式登場售3299元人幣起　周五10時起預售

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 中微公司（滬：688012）

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