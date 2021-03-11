【開市9點半】港股過山車日夜開動　北水基金高唱贖回

（1）港股日夜兩次過山車，均一度升越29000點關口，科技股則成為車飛。港股昨由升482點縮窄至134點收市，經歷一次過山車後，晚上夜期亦由一度升200點縮至10點收市，再經歷一次波動，騰訊 （00700） ADR亦一度折算升11.28港元，收市倒跌1.9港元。股市震動，優先看資金流向指標，在大市反彈之際，北水亦見流走，美團昨升5%，北水淨沽出14億元，內地基金贖回之聲不絕。

即睇開市9點半重點：

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【北水流向】北水走資43億 美團升5%北水沽14億

【投資調查】考驗北水定力 內地投資者 跌幾多才會憂慮？

（2）北水走資，高盛預期港股成交見頂，不過，年初股市氣氛旺盛之時，市場預估今年會有萬億北水到來。

【港交所388】淡友高盛降港交所目標價 北水流走預示大市成交已見頂

（3）市場憂慮通脹，通脹指標當然是要看通脹數據，美國昨公布通脹數據未見大升，不過美國10年期債息仍高企1.5厘，可能市場憂慮1.9萬億紓困計劃啟動後，會刺激通脹，預期年中數據會反映。

【美國經濟】美國2月通脹按月升0.4% 符預期

（4）美債息回落，市場會買科技股，債息回升，科技股又即跌，在股價升升跌跌之間，大摩提醒短炒科技股要小心7隻股份。

【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份

（5）雖然新股市場遇冷，但廣聯工程亦有4.7萬人認購，暗盤表現一般，或要蝕手續費。

【新股IPO】廣聯工程1413暗盤 一手帳面賺200元

（6）網易雲音樂有8億用戶，不過仍有排才來港。

【新股IPO】網易雲音樂傳明年來港上市 網易ADR收市低港2.5%

（7）國泰每月燒錢13億至19億元，其中機組人員強制隔離檢疫，預計每月現金消耗增加3億至4億元。

【國泰業績】國泰去年虧損216億元、月燒逾13億現金

（8）國泰維持預期上半年客運運力僅達正常運力的不足25%，下半年有所改善，但全年仍會低於50%。

【國泰業績】國泰CEO籲同事打疫苗 無法保證不裁員、不減薪（第二版）

（9）積金局已就事件發出聲明。

【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金 友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉