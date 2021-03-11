【美股收市】道指破頂飆464點 眾院通過紓困方案 債息回落

美國國會眾議院周三投票表決，結果通過由參議院修訂的1.9萬億美元新紓困方案 ; 白宮表示，總統拜登周五將會簽署生效。消息刺激道指升幅擴大至逾550點，美10年債息則進一步回落至1.5厘水平。

美國通脹數據符市場預期，上月CPI按月及按年分別升0.4%及1.7%，核心CPI則按月及按年分別升0.1%及1.3%，略低於預期，但通脹溫和上升紓緩了債息急升憂慮，帶動道指再創新高，收市升464點，報32297點；標指升0.6%，報3898點；納指表現乏力，跌4點，報13068點。

傳統經濟股受捧，波音升6.39%，為升幅最大的道指成分股；金融股向好，高盛、摩根大通分別升3.5%及2.2%。

科技股回吐，特斯拉(Tesla)曾抽高6.5%，收市倒跌0.82%，報668.06美元。

另一方面，美國財政部拍賣380億美元的10年期國債，市場反應不俗，10年期債息回落至1.513厘。金價連升兩天，紐約4月期金報1721.8美元，上升4.9美元。

油價先跌後彈，終止連跌兩天走勢。紐約期油升0.7%，報64.44美元。倫敦布蘭特期油升0.6%，報67.9美元。

美國財政部公布，2月財政赤字為3110億美元，創紀錄新高，主要由於紓困計劃導致聯邦政府開支大幅上升。2021稅務年度首5個月，財赤按年升68%，至1.047萬億美元，創下紀錄新高。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏