高盛擬10年投入780億 促進黑人婦女種族平等和經濟機會

▲ 高盛表示將投入100億美元支持黑人女性，料到2030年至少影響100萬人。（法新社資料圖片）

高盛周三宣布，計劃在未來十年內投入100億美元（約780億港元）資金，用於促進黑人婦女的種族平等和經濟機會。

這項新計劃被稱為 「百萬黑人婦女」（One Million Black Women），將重點關注包括獲得資本、創造就業、金融健康和勞動力提升等領域。

高盛正與黑人婦女領導的組織合作，以努力更好地瞭解黑人婦女面臨的障礙。

該銀行還將在未來十年內，投入1億美元的慈善資金。定向資金將採取直接投資以及贈款的形式，初步投資已經在進行中。

該計劃的目標是到2030年，對至少100萬名黑人婦女的生活產生積極影響，其顧問委員會成員包括前國務卿康賴斯。

另外，高盛發布一份名為 「Black Womenomics」的報告，試圖量化黑人女性面臨的性別和種族偏見。

研究發現，黑人女性的工資比白人男性低35%。若縮小這種收入差距，可為美國創造120萬至170萬新職位，同時使美國GDP每年增加高達4,500億美元，即2.1%。

不過，克服工資差距的進展停滯不前，黑人女性和白人女性的工資差距現為15%，而上世紀80年代初為5%，當時的差異是由於教育、職業和行業造成的。

【美國經濟】高盛料美失業率 今年底降至4.1%

編輯：李勝君



