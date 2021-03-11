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【樓市現象】居屋也爆「小陽春」 2月份交投創4個月新高 邊個屋苑成交最旺?

股樓投資 08:00 2021/03/11

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過去兩個月樓市爆發小陽春，樓市交投不絕，準買家出現搶盤情況，業主的議價空間也明顯收窄。私宅市場交投活躍，同時帶旺居屋市場買賣。根據土地註冊處最新數據顯示，二月份全港錄得403宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較一月的343宗按月彈升17%，連升兩個月。其中以九龍灣麗晶花園的成交量稱冠，2月份錄得22宗買賣成交。

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠疫苗接種及憧憬經濟復甦等利好因素，樓市在農曆新年前後爆發「小陽春」，居屋市場2月份的成交總值共錄約21.6億元，較前月的17.9億元，按月大增20%，量值同創近4個月新高。

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至於樓價方面，二月份二手居屋平均每宗售價約535.4萬元，按月上升2.3%，創近4個月新高；若與去年同期比較則按年大升5.0%。至於上月的登記不乏矚目成交，當中屯門美樂花園4座高層B室，單位實用面積861平方呎，以高達880萬元易主，而平均實用呎價約10,221元。

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按樓價作分析，交投最暢旺的，是價值600萬元或以上組別的居屋，成交宗數按月急增55%至121宗。如以地區劃分，港島區期內升幅顯著，按月增加80%至45宗二手居屋登記；而新界區則錄得254宗買賣，按月增加20%；至於九龍區則減少3%至只有104宗登記。

如按屋苑細分，二月份將軍澳富康花園共錄7宗買賣，按月增加2.5倍，升幅最為顯著；至於，九龍灣麗晶花園上月錄得22宗登記，較一月份大增69%，成為上月成交最活躍的居屋屋苑，而期內成交總值為1.25億元，按月上升71%。

陳海潮指出，疫苗接種經已展開，市場憧憬經濟活動有望逐步恢復，樓市最壞時間已經過去，而料市況旺勢持續，不排除出現爭相入市情況，未來有更多購買力流入樓市。初步估計，三月份二手居屋買賣登記數將可再升20%，至約480宗水平，而每宗平均售價料可穩步上升。

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記者：陳詠妍

 


 

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