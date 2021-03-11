【零售寒冬】普拉達Prada去年盈轉虧　蝕5414萬歐元　股價升5.7%

▲ 普拉達去年盈轉虧，錄得虧損淨額5437萬歐元。

普拉達PRADA （01913） 公佈，去年收益淨額跌25%至24.23億元（歐元，下同），EBIT（息稅前利潤）按年急跌93%至2006.1萬元。普拉達去年由盈轉虧，錄得虧損淨額5414萬元，董事會建議派發末期股息每股0.035歐元。

普拉達早市躍升5.72%，報價50.8元，成交5227.3萬元。

普拉達去年的零售銷售淨額下跌18%，較上半年的32%跌幅收窄，零售銷售淨額亦受惠線上銷售大幅提升，按年增加217%。批發銷售則按年減少49%，集團表示，符合疫情前開展的渠道精簡流程，旨在保護品牌形象，並確保實現更大零售增長。

普拉達去年上半年錄得經營虧損1.96億元，惟下半年已扭虧，錄得經營溢利2.16億元。

普拉達指，疫情大流行於去年上半年對業務帶來最大影響，惟不同國家的走勢各異。儘管出現新一波封城浪潮（主要為歐洲），銷售於去年底基本上全面逐漸重回軌道，零售已於10月及12月完全恢復。

大致上，Prada集團去年平均有18%店舖關閉，上半年 為27%，而下半年為9%，於2020年4月高峰期時有70%店舖關閉。

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編輯：陳健婷