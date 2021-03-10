【阿里巴巴9988】螞蟻投資共享單車平台 哈囉出行傳已提交美國上市申請 集資額或達10億美元

外電消息指，阿里巴巴(09988)旗下金融科技公司螞蟻集團有份投資的內地大型共享單車平台哈囉出行，已秘密提交了美國上市申請，近期已開始著手試探投資者需求，為其提供顧問服務的機構包括中金、瑞信及摩根士丹利。哈囉出行新股集資的具體規模尚未確定，消息指，哈囉出行正研究規模最高可達10億美元，即約78億元的籌資計劃。哈囉出行對上市傳聞不予置評。

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總部位於上海的哈囉出行創立於2016年，根據CB Insights數據，目前市值已達到50億美元，即約390億元，背後有來自多方的資金支持，其中，除螞蟻集團外，還包括春華資本、復星國際(00656)和紀源資本。根據公司網站介紹，截至去年10月，哈囉出行已有逾４億註冊用戶，其共享單車遍布內地400多個城市。

除了單車業務，哈囉出行亦提供網約叫車服務。集團關連公司近期亦相繼申請註冊「哈囉輕酒店」，「哈囉公寓」等商標，被外界視為進軍酒店領域的訊號。

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