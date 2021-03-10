  • 19°C
香港時間 : 2021311日 (四) 00:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】螞蟻投資共享單車平台 哈囉出行傳已提交美國上市申請 集資額或達10億美元

股樓投資 23:00 2021/03/10

分享：

外電消息指，阿里巴巴(09988)旗下金融科技公司螞蟻集團有份投資的內地大型共享單車平台哈囉出行，已秘密提交了美國上市申請，近期已開始著手試探投資者需求，為其提供顧問服務的機構包括中金、瑞信及摩根士丹利。哈囉出行新股集資的具體規模尚未確定，消息指，哈囉出行正研究規模最高可達10億美元，即約78億元的籌資計劃。哈囉出行對上市傳聞不予置評。

【騰訊700】騰訊投資約百間上市公司 傳去年帳面升值約1,200億美元   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

總部位於上海的哈囉出行創立於2016年，根據CB Insights數據，目前市值已達到50億美元，即約390億元，背後有來自多方的資金支持，其中，除螞蟻集團外，還包括春華資本、復星國際(00656)和紀源資本。根據公司網站介紹，截至去年10月，哈囉出行已有逾４億註冊用戶，其共享單車遍布內地400多個城市。

除了單車業務，哈囉出行亦提供網約叫車服務。集團關連公司近期亦相繼申請註冊「哈囉輕酒店」，「哈囉公寓」等商標，被外界視為進軍酒店領域的訊號。

【小米1810】小米發布10S系列手機 本周五早上開售  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

共享平台 螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 港股

下一篇文章

【新股IPO】珠寶品牌APM Monaco傳已就上市選定保薦團隊 集資3億至5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
投資GME賺數十萬 網友同事2月辭職 一心全職炒股 豈料美、港股齊跌
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會
【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%