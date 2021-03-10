【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份

▲ 摩根士丹利認為，若板塊輪動繼續，投資者應小心7隻科技股。

美國債息抽升、資金轉向價值股，拖累科技股近期急挫。摩根士丹利認為，對比去年9月，本輪科技股回吐並非單純的技術調整，自2月中來投資者不斷從高長期增長預期的股份逃離，科技及電商股份承受更大的拋售壓力，因投資者轉向可受惠經濟復甦的股份，若板塊輪動繼續，應小心7隻科技股。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大摩對比上次科技股調整，認為本輪調整有三大不同：1）美國10年期債息上升可能會壓抑高長期增長預期股份估值，大摩預計至年底10年期債息將升至1.7厘，促使投資者倉位轉至短期增長股份；2）新冠確診個案回落、紓困措施預期以及估值因素，引致投資者風格切換；3）風險情緒極端及PMI放緩利好周期性股份。

大摩從增長趨勢、估值以及淡倉倉位等因素，建議投資者應小心7隻股份，包括嗶哩嗶哩（美：BILI）、愛奇藝（美：IQ）、汽車之家（美：ATHM）、微博（美：WB）、閱文 （00772） 、同程藝龍 （00780） 、寶尊電商（美：BZUN），這些股份具高增長預期、估值高企，但盈利修正滯後、淡倉比率高於平均水平。

大和：投資者應開始吸納大型優質科網股 推薦4股【下一頁】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【美國經濟】大摩：美國經濟將於3月底重返疫情前水平 聯儲局料明年初開始縮減量寬規模

【美國經濟】美國2月通脹按月升0.4% 符預期

編輯：陳健婷