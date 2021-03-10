【閱文772】料IP業務谷底回升 華泰證券維持閱文「買入」評級　目標價82元 潛在升幅24％

華泰證券發表報告，指閱文集團（00772）今年IP運營業務從底部回升，且管理層重振在線文學業務的新舉措正穩步推進，維持「買入」評級，目標價82元。

閱文周三（10日）收報66.3元，升0.7%，距目標價潛在升幅約24%。

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該行預計，新麗傳媒2021至2022年IP運營收入，將增長3.2倍及30%至34億及44億元人民幣，佔總收入的30%及32.8%。預計隨著電視劇和電影的制作和播出自去年第二季開始逐漸恢復正常，新麗傳媒的收入有望在2021年恢復到疫情前的水平。

新麗傳媒製作的6部電視劇有望於2021年播出，其中包括兩部已上映的熱門電視劇《贅婿》和《鬥羅大陸》。按2021年2月收視率，這兩部劇集合計在中國電視劇市場佔有率達到12.1%。

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報告中稱，預計在線業務分部2020至2022年收入將實現23.6%的年複合增長率，2022年佔總收入比重達52%，主要由於每付費用戶平均收入穩定增長。集團將其在線業務渠道積極拓展到較高ARPPU的微信平台。預計ARPPU將在期間可實現16.2%的年複合增長，且付費率有望從2020年的4.5%上升至2022年的4.9%。

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記者：李兆明