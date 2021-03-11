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【消費優惠】3香港送養生湯包茶包吸客　SoupNTea Pass月費計劃98元起

商業 08:30 2021/03/11

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3香港推出3Care「SoupNTea Pass」計劃，月費98元起，每月直送時令養生湯包及茶包到府。（3香港提供圖片）

疫情下不少人注重健康，3香港推出3Care「SoupNTea Pass」計劃，月費98元起，每月直送時令養生湯包及茶包到府，無需以明火煲煮，只需簡單燜焗即可享用，吸引一眾繁忙又關注健康的客戶。

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即日起，3 香港客戶訂購「SoupNTea Pass」，即可定時收到由心靈養生坊研發的、多
達3 個養生湯包及20 個花茶包的套裝，並特設「女士專屬套裝」及「都市人護目套裝」兩大主題。

「SoupNTea Pass」標準版月費128元起，3香港客戶如連續訂購12 個月，月費更低至98元，兼可免費獲贈350ml 保溫瓶一個。連續訂購12 個月豪華版，月費則為198元，兼可免費獲贈750ml 的象印牌燜燒壺一個。

月費已包括每月速遞送貨上門，客戶更可選擇將湯包茶包送到指定地址和收件人，不過本地配送不包括離島、禁區、愉景灣、馬灣、偏遠地區等，村屋及唐樓等樓梯住宅亦不配送。

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責任編輯：朱悅瀅

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