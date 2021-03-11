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LEGO去年銷售額增21%　3個因素令銷售逆市上升

商業 12:00 2021/03/11

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LEGO在去年B2C（企業對消費者）的銷售額，錄得21%增長。

疫情下較多人在假日留在家中，帶動相關商品和玩具的銷售。據CNBC報道，LEGO受惠於疫情期間更多人選擇留在家中，令更多消費者選擇購買LEGO玩具消磨時間。該品牌在去年B2C（企業對消費者）的銷售額，錄得21%增長。

LEGO行政總裁Niels Christiansen表示，暢銷商品有很多，例如任天堂的超級馬里奧、迪士尼的星球大戰等。然而，他提及銷售額錄得增長，與電子商貿業務和新市場投資獲利有關。

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LEGO在去年有不少門店被迫暫停營業，但其網站的瀏覽次數，按年增長了一倍。據稱，該品牌近年已有不少消費者選擇網上購物，但疫情加快網購的趨勢。其更預料，將有機會成為新的消費模式。Christiansen指，現正加大招聘數碼和科技團隊。

事實上，LEGO近來發展中國市場，去年開設134個零售店，當中有91個位於中國。中國更是最好的銷售市場之一，去年銷售增長了雙位數字。而該品牌更計劃在今年年底，在中國設有約300家門店。

責任編輯：馬意文

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