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【投資調查】考驗北水定力　內地投資者　跌幾多才會憂慮？

股市 19:58 2021/03/10

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據調查報告顯示，40.2%的基金個人投資者會在大盤下跌時購買基金，較2018年升5.2個百分點。

中港股市近日大幅波動，中基協發布了《2019年全國公募基金投資者狀況調查報告》，雖然報告調查的是2019年的情況，但很多投資者行為具延續性的，當中市場調整的投資者行為或對現時市況有一定參考價格，當中四成基金的個人投資者，傾向在市場下跌時購買基金。

據調查報告顯示，40.2%的基金個人投資者會在大盤下跌時購買基金，較2018年升5.2個百分點，亦較2017年升16.6個百分點。28.4%投資者表示會在自己發現某隻基金表現非常好時購買基金，比較高於2018年的19.6%。另有21.6%的投資者在看好市場行情時購買基金；9.8%的投資者會在他人強力推薦下購買基金，高於2018年的7.0%。

經濟學者指科技股升勢難持久，詳見【下一頁】

雖然投資者喜歡在市場調整中買基金，但數據顯示，89.3%指投資虧損會導致焦慮，其中虧損少於10%時會焦慮的投資者佔6.5%，虧損10%至30%會焦慮的投資者佔32.2%，虧損30%至50%會焦慮的投資者佔35.0%，虧損50%以上才會焦慮的佔15.7%。

調查又指，56.3%投資者未設立止損，低於2018年的40.5%和2017年的43.5%；16.6%的基金個人投資者雖然設立止損，但未嚴格執行；僅有27.1%的投資者既設立了止損標準，又能嚴格按照止損標準執行。

相關文章：【名家觀點】景順：通脹升溫十分短暫　應藉短期擔憂尋找入市良機

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編輯：陳韻妍

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