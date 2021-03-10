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【小米1810】小米發布10S系列手機 本周五早上開售

股樓投資 20:30 2021/03/10

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小米（01810）正式發布10S系列手機，起售價為3,299元人民幣，公司計劃於本周五(12日)上午10時起公開發售這款新型手機。小米今日未太受這消息刺激，全日跌0.6%收報21.8元。

【騰訊700】騰訊投資約百間上市公司 傳去年帳面升值約1,200億美元   詳情請看【下一頁

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據介紹，小米10S將升級為高通驍龍870晶片、Harman Kardon對稱式雙揚立體聲與小米10至尊紀念版的外觀設計，並搭載1億像素相機，8K電影相機，專業導演模式等。

近日內媒亦傳出，小米即將發布首款折疊手機。據了解這款新設備的官方名稱可能是小米MIX系列。小米Mix 4　Pro Max將採用與華為Mate XS類似的外折疊手機，這款設備折疊後的封面屏幕將為6.38英寸。外界看好可折疊手機今年將佔據主導地位，小米想要跟上其他智能手機製造商的步伐，勢必會推出可折疊手機。

【異動股】龍源電力獲花旗上調評級至買入 全日大升逾一成  詳情請看【下一頁

根據研究機構Gartner數據顯示，截至去年第4季小米市佔率達11.3%，在全球位居第三，僅次於蘋果(美：AAPL)及三星。同期銷量按年上升33.9%至4,343萬部，取得強勁增長。

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撰文 : 李尚毅

智能手機 小米集團－W（01810） 港股

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